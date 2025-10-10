Красавица-жена и сын, словно его копия: как выглядит семья покойного Сивохо, которую он скрывал 15 лет

Сын и жена покойного шоумена ведут закрытый образ жизни

Украинский юморист Сергей Сивохо, который похоронен в родном Донецке, прожил в браке с женой Татьяной более 25 лет. У пары родился единственный сын Савва. Семья покойного шоумена всегда старались держаться подальше от внимания прессы.

Что стоит знать:

У юмориста Сергея Сивохо, который умер в 2023 году, осталась жена и единственный сын

Сивохо скрывал свою семью от публики более 15 лет

Как выглядит жена Сивохо и что известно об их знакомстве

Популярный юморист, член жюри "Лига смеха" Сергей Сивохо не любил распространяться о личной жизни, поэтому о его жене и сыне в открытом доступе мало информации.

Сергей Сивохо и его жена Татьяна

Известно, что с супругой Татьяной судьба их свела в 1990-х годах, когда женщина работала ведущей новостей. А в 2000 году возлюбленная подарила шоумену сына Савву. Ради воспитания ребенка Татьяна оставила карьеру и посвятила себя дому и семье.

Сергей Сивохо прожил в браке с Татьяной более 25 лет

Более 15 лет Сергей Сивохо оберегал жену и единственного наследника от внимания прессы, но в 2016 году впервые представил Татьяну публике благодаря программе "Светская жизнь".

Татьяна Сивохо ведет закрытый образ жизни

В 2021 году супруги отметили 25-летие совместной жизни. В одном из интервью Сивохо признавался, что за все годы рядом с Татьяной им удавалось избегать серьезных конфликтов, чем он был искренне рад.

Свою страницу в Facebook Татьяна ведет неактивно, последняя фотография датирована 5 июня. Судя по всему, женщина остается в Украине, поскольку указала в геолокации Киевскую область.

Как выглядит жена Сергея Сивохо

Как выглядит единственный сын Сергея Сивохо

Наследник покойного украинского шоумена, как и его мама, ведет закрытый образ жизни. Сейчас ему 25 лет. В юности Савва увлекался компьютерными играми и даже планировал запустить собственный проект в сфере гейминга, но, поскольку сейчас он ведет социальные сети сложно что-то сказать о его нынешней деятельности.

Сергей Сивохо вместе с сыном Саввой

Однако, по фотографиям, которые есть в сети, можно сказать, что Савва действительно похож на своего отца. От Сергея Сивохо он унаследовал черты лица, выразительные глаза и добродушную улыбку.

Савва очень похож на своего отца

