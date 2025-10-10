Красуня-дружина та син, наче його копія: як виглядає родина покійного Сивохо, яку він приховував 15 років

Син та дружина покійного шоумена ведуть закритий спосіб життя

Український гуморист Сергій Сивохо, який похований у рідному Донецьку, прожив у шлюбі із дружиною Тетяною понад 25 років. У пари народився єдиний син Сава. Сім’я покійного шоумена завжди намагалися триматися подалі від уваги преси.

Що варто знати:

У гумориста Сергія Сивохо, який помер у 2023 році, залишилася дружина та єдиний син

Сивохо приховував свою сім’ю від публіки понад 15 років

Як виглядає дружина Сивохо і що відомо про їхнє знайомство

Популярний гуморист, член журі "Ліга сміху" Сергій Сивохо не любив поширюватися про особисте життя, тому про його дружину та сина у відкритому доступі мало інформації.

Сергій Сивохо та його дружина Тетяна

Відомо, що з дружиною Тетяною доля звела їх у 1990-х роках, коли жінка працювала ведучою новин. А 2000 року кохана подарувала шоумену сина Саву. Заради виховання дитини Тетяна залишила кар’єру та присвятила себе дому та сім’ї.

Сергій Сивохо прожив у шлюбі з Тетяною понад 25 років

Понад 15 років Сергій Сивохо оберігав дружину та єдиного спадкоємця від уваги преси, але у 2016 році вперше представив Тетяну публіці завдяки програмі "Світське життя".

Тетяна Сивохо веде закритий спосіб життя

У 2021 році подружжя відзначило 25-річчя спільного життя. В одному з інтерв’ю Сивохо зізнавався, що за всі роки поряд із Тетяною їм вдавалося уникати серйозних конфліктів, і він цьому він був щиро радий.

Свою сторінку у Facebook Тетяна веде неактивно, остання фотографія датована 5 червня. Очевидно, жінка залишається в Україні, оскільки вказала в геолокації Київську область.

Як виглядає дружина Сергія Сивохо

Як виглядає єдиний син Сергія Сивохо

Спадкоємець покійного українського шоумена, як і його мати, веде закритий спосіб життя. Нині йому 25 років. У юності Сава захоплювався комп’ютерними іграми й навіть планував запустити власний проєкт у сфері геймінгу, але, оскільки зараз він веде соціальні мережі, складно щось сказати про його нинішню діяльність.

Сергій Сивохо разом із сином Саввою

Однак, за фотографіями, які є в мережі, можна сказати, що Сава справді схожий на свого батька. Від Сергія Сивохо він успадкував певні риси обличчя, виразні очі та добродушну усмішку.

Сава дуже схожий на свого батька

