Едва не погибли в ДТП и создали хит "Штольня": где сейчас участники первой хип-хоп группы Украины "ВУЗВ"

Эта группа исполняла рэп на украинском языке

Группа "ВУЗВ" (Вхід у Змінному Взутті), в которой пел молодой Потап, внезапно "сменивший" гражданство, была очень популярной в Украине. Ее участники продвигали украинскую культуру и подарили слушателям много хитов, среди которых "Штольня".

Что известно:

Группа "ВУЗВ" появилась в 1989 году, став первой украинской хип-хоп группой. Молодые ребята выступали на фестивалях и получали призовые места

Состав группы несколько раз менялся, в частности в ней участвовал Потап, который написал хит "Штольня"

Группа "ВУЗВ" рассыпалась в 2006 году, но спустя много лет ее участники воссоединились на фестивале Atlas Festival

Что известно о группе "ВУЗВ"

Группа "Вхід у Змінному Взутті" была основана в 1989 году в Ровно Александром Стегановым (Стеганoff). Изначально коллектив носил название "AGet AGet", в него вошли Александр Полевой и позже присоединились Олег Тунев и Роман Веркулич.

Группа "ВУЗВ" появилась в 1989 году

Настоящий успех пришел к группе в 1995 году, когда они выступили на фестивале "Червона Рута" с песнями "Сірко", "Україна" и "То іди собі геть". Композиция "Сірк" получила статус хита и принесла коллективу первое место на фестивале.

Участники группы "ВУЗВ"

В конце 1996 года группа переехала в Киев, получив контракт у творческого агентства "Территория А". Александр Полевой покинул коллектив, а Стеганов вместе с Туневым и Веркуличем сосредоточились на создании новых песен.

Александр Стеганов (Стеганoff)

С 1995 по 1999 год группа давала до 30 концертов ежемесячно, записала первые клипы "Той день коли", "Час минає" и "Кароліна" и выпустила дебютный альбом "Планове засідання", который стал платиновым, опередив по продажам альбом Ирины Билык.

"ВУЗВ" стал первой хип-хоп группой Украины

В 1997 году Олег Тунев покинул коллектив. А летом 1998 года участники "ВУЗВ" едва не погибли в ДТП, когда их после концерта забрал пьяный водитель. Жена мужчины погибла, его посадили в тюрьму, а группа получила травмы и ушла на полугодовую реабилитацию. После этого "ВУЗВ" ушла из "Территории А", а вскоре Стеганов уехал в Сан-Франциско, а Тунев и Веркулич разошлись по другим коллективам.

Потап, Александр Стеганов и Роман Веркулич

Деятельность группы восстановилась в 2000-е, к ней присоединился Алексей Потапенко (Потап) и Юрий Горовой. В 2005 году "ВУЗВ" вместе с группами New’Z’Cool и XS записал композицию "Штольня", которая стала саундтреком к одноименному фильму и была признана суперхитом. Но спустя год коллектив распался.

Где сейчас участники группы "ВУЗВ"

Александр Стеганов после ухода из группы развил успешную карьеру как продюсер, автор песен и режиссер видеоклипов для Потапа, "Dress Code", "Время и Стекло", Виталия Козловского и других исполнителей. В 2013–2014 годах Стеганов активно участвовал в Евромайдане, помогал медикаментами, теплыми вещами, едой и проводил выступления.

В 2022 году после длительного творческого молчания музыканты выпустили сборник хитов группы "Вхід у Змінному Взутті", куда вошли и кавера на старые любимые хиты, и много новых песен, записанных в стиле old school на родном украинском языке.

"ВУЗВ" в 2022 году выпустил сборник хитов

А в 2025 году участники "ВУЗВ" воссоединились спустя много лет на сцене. Группа выступила в рамках Atlas Festival в Киеве, где исполнила для зрителей знаковые хиты.

Группа "ВУЗВ" воссоединилась в 2025 году на Atlas Festival

Однако Потапа с ними не было, поскольку артист во время полномасштабной войны выехал за границу и живет преимущественно в Испании, продолжая заниматься творчеством. С 2023 года он начал представляться "Slavic Balagan".

Потап живет за границей и взял себе новый псевдоним

"Телеграф" писал ранее, что популярная украинская группа объявила о возвращении.Зеленский пародировал ее на каблуках.