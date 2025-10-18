Ледве не загинули у ДТП та створили хіт "Штольня": де зараз учасники першої хіп-хоп групи України "ВУЗВ"

Цей гурт виконував реп українською мовою

Гурт "ВУЗВ" (Вхід у Змінному Взутті), в якому співав молодий Потап, який раптово "змінив" громадянство, був дуже популярним в Україні. Її учасники просували українську культуру та подарували слухачам багато хітів, серед яких "Штольня".

Що відомо:

Гурт "ВУЗВ" з’явився у 1989 році, ставши першою українською хіп-хоп групою. Молоді хлопці виступали на фестивалях та отримували призові місця

Склад гурту кілька разів змінювався, зокрема у ньому брав участь Потап, який написав хіт "Штольня"

Гурт "ВУЗВ" розсипався у 2006 році, але через багато років її учасники возз’єдналися на фестивалі Atlas Festival

Що відомо про групу "ВУЗВ"

Гурт "Вхід у Змінному Взутті" було засновано 1989 року в Рівному Олександром Стегановим (Стеганoff). Спочатку колектив мав назву "AGet AGet", до нього увійшли Олександр Польовий і пізніше приєдналися Олег Туньов та Роман Веркулич.

Гурт "ВУЗВ" з’явився в 1989 році

Справжній успіх прийшов до гурту 1995 року, коли вони виступили на фестивалі "Червона Рута" з піснями "Сірко", "Україна" та "То іди собі геть". Композиція "Сірко" отримала статус хіта та принесла колективу перше місце на фестивалі.

Учасники групи "ВУЗВ"

Наприкінці 1996 року гурт переїхав до Києва, отримавши контракт у творчої агенції "Територія А". Олександр Польовий покинув колектив, а Стеганов разом із Туневим та Веркулічем зосередилися на створенні нових пісень.

Олександр Стеганов (Стеганoff)

З 1995 по 1999 рік гурт давав до 30 концертів щомісяця, записав перші кліпи "Той день коли", "Час минає" та "Кароліна" і випустив дебютний альбом "Планове засідання", який став платиновим, випередивши у продажах альбом Ірини Білик.

"ВУЗВ" став першим хіп-хоп гуртом України

У 1997 році Олег Туньов покинув колектив. А влітку 1998 року учасники "ВУЗВ" ледь не загинули у ДТП, коли їх після концерту забрав п’яний водій. Дружина чоловіка загинула, його ув’язнили, а група отримала травми й пішла на піврічну реабілітацію. Після цього "ВУЗВ" покинув "Територію А", а незабаром Стеганов поїхав до Сан-Франциско, а Туньов та Веркулич розійшлися по інших колективах.

Потап, Олександр Стеганов та Роман Веркулич

Діяльність групи відновилася у 2000-х, до неї приєднався Олексій Потапенко (Потап) та Юрій Горовий. У 2005 році "ВУЗВ" разом із гуртами New’Z’Cool та XS записав композицію "Штольня", яка стала саундтреком до однойменного фільму і була визнана суперхітом. Але через рік колектив розпався.

Де зараз учасники групи "ВУЗВ"

Олександр Стеганов після виходу з гурту розвинув успішну кар’єру як продюсер, автор пісень та режисер відеокліпів для Потапа, "Dress Code", "Час і Скло", Віталія Козловського та інших виконавців. У 2013–2014 роках Стеганов брав активну участь у Євромайдані, допомагав медикаментами, теплими речами, їжею та проводив виступи.

У 2022 році після тривалої творчої мовчанки музиканти випустили збірку хітів гурту "Вхід у Змінному Взутті", куди увійшли й кавера на старі улюблені хіти, й багато нових пісень, записаних у стилі old school рідною українською мовою.

"ВУЗВ" у 2022 році випустила збірку хітів

А у 2025 році учасники "ВУЗВ" возз’єдналися через багато років на сцені. Гурт виступив у рамках Atlas Festival у Києві, де виконав для глядачів знакові хіти.

Гурт "ВУЗВ" возз’єднався у 2025 році на Atlas Festival

Проте Потапа з ними не було, оскільки артист під час повномасштабної війни виїхав за кордон і мешкає переважно в Іспанії, продовжуючи займатися творчістю. З 2023 року він почав представлятися як "Slavic Balagan".

Потап живе за кордоном та взяв собі новий псевдонім

