Ледве не загинули у ДТП та створили хіт "Штольня": де зараз учасники першої хіп-хоп групи України "ВУЗВ"
Цей гурт виконував реп українською мовою
Гурт "ВУЗВ" (Вхід у Змінному Взутті), в якому співав молодий Потап, який раптово "змінив" громадянство, був дуже популярним в Україні. Її учасники просували українську культуру та подарували слухачам багато хітів, серед яких "Штольня".
Що відомо:
- Гурт "ВУЗВ" з’явився у 1989 році, ставши першою українською хіп-хоп групою. Молоді хлопці виступали на фестивалях та отримували призові місця
- Склад гурту кілька разів змінювався, зокрема у ньому брав участь Потап, який написав хіт "Штольня"
- Гурт "ВУЗВ" розсипався у 2006 році, але через багато років її учасники возз’єдналися на фестивалі Atlas Festival
Що відомо про групу "ВУЗВ"
Гурт "Вхід у Змінному Взутті" було засновано 1989 року в Рівному Олександром Стегановим (Стеганoff). Спочатку колектив мав назву "AGet AGet", до нього увійшли Олександр Польовий і пізніше приєдналися Олег Туньов та Роман Веркулич.
Справжній успіх прийшов до гурту 1995 року, коли вони виступили на фестивалі "Червона Рута" з піснями "Сірко", "Україна" та "То іди собі геть". Композиція "Сірко" отримала статус хіта та принесла колективу перше місце на фестивалі.
Наприкінці 1996 року гурт переїхав до Києва, отримавши контракт у творчої агенції "Територія А". Олександр Польовий покинув колектив, а Стеганов разом із Туневим та Веркулічем зосередилися на створенні нових пісень.
З 1995 по 1999 рік гурт давав до 30 концертів щомісяця, записав перші кліпи "Той день коли", "Час минає" та "Кароліна" і випустив дебютний альбом "Планове засідання", який став платиновим, випередивши у продажах альбом Ірини Білик.
У 1997 році Олег Туньов покинув колектив. А влітку 1998 року учасники "ВУЗВ" ледь не загинули у ДТП, коли їх після концерту забрав п’яний водій. Дружина чоловіка загинула, його ув’язнили, а група отримала травми й пішла на піврічну реабілітацію. Після цього "ВУЗВ" покинув "Територію А", а незабаром Стеганов поїхав до Сан-Франциско, а Туньов та Веркулич розійшлися по інших колективах.
Діяльність групи відновилася у 2000-х, до неї приєднався Олексій Потапенко (Потап) та Юрій Горовий. У 2005 році "ВУЗВ" разом із гуртами New’Z’Cool та XS записав композицію "Штольня", яка стала саундтреком до однойменного фільму і була визнана суперхітом. Але через рік колектив розпався.
Де зараз учасники групи "ВУЗВ"
Олександр Стеганов після виходу з гурту розвинув успішну кар’єру як продюсер, автор пісень та режисер відеокліпів для Потапа, "Dress Code", "Час і Скло", Віталія Козловського та інших виконавців. У 2013–2014 роках Стеганов брав активну участь у Євромайдані, допомагав медикаментами, теплими речами, їжею та проводив виступи.
У 2022 році після тривалої творчої мовчанки музиканти випустили збірку хітів гурту "Вхід у Змінному Взутті", куди увійшли й кавера на старі улюблені хіти, й багато нових пісень, записаних у стилі old school рідною українською мовою.
А у 2025 році учасники "ВУЗВ" возз’єдналися через багато років на сцені. Гурт виступив у рамках Atlas Festival у Києві, де виконав для глядачів знакові хіти.
Проте Потапа з ними не було, оскільки артист під час повномасштабної війни виїхав за кордон і мешкає переважно в Іспанії, продовжуючи займатися творчістю. З 2023 року він почав представлятися як "Slavic Balagan".
