"Бесконечные" аплодисменты, море цветов и саженец яворины: Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище (фото)

Гроб опускали в землю под песню Гиги "Яворина", которую в унисон пели поклонники

Легендарного певца и народного артиста Украины Степана Гигу провели в последний путь в понедельник, 15 декабря. Церемония прощания продлилась два дня во Львове, в Гарнизонном храме, куда пришли сотни поклонников. После общегородского прощания со звездой на площади Рынок, началось пешее шествие на Лычаковское кладбище.

Что следует знать

Степан Гига завещал похоронить его во Львове, поэтому он будет покоиться на 75-м поле Лычаковского кладбища

Провести певца в последний путь пришли сотни людей

На могиле посадили саженец яворины под пение поклонников легендарной песни Гиги "Яворина"

На прощании со Степаном Гигой присутствовала корреспондент "Телеграфа" Галина Михайлова, которая вела фоторепортаж. На похоронах также присутствовали родные артиста: жена Галина, дочь Квитослава и сын Степан.

Пешая походка к Лычаковскому кладбищу. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

На кладбище пришли сотни людей, чтобы почтить легендарного певца. Гроб с телом Степана Гиги опускали в землю под "бесконечные" аплодисменты поклонников. Затем прозвучала его песня "Яворина", которую пели фанаты.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Один из поклонников принес на могилу Гиги саженец дерева яворина. Под песню народного артиста "Яворина" львовянин посадил дерево на могиле Степана Петровича.

На месте захоронения артиста сразу возложили большое количество цветов. В частности, десятки букетов красных роз. На могиле Степана Гиги установили крест, на котором табличка с датами рождения и смерти, а также портрет певца.

Могила Степана Гиги. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Могила Степана Гиги. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Напомним, что Степан Гига скончался 12 декабря в больнице Первого ТМО Львова. 19 ноября стало известно, что артист перенес сложную операцию и находится в тяжелом состоянии. 19 ноября певцу исполнилось 66 лет. У него осталась жена, двое взрослых детей и внук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о легендарной песне Степана Гиги "Сон". Она была написана на Свитязе во время фестиваля "На волнах Свитязя" в 2005 году.