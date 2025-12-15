"Нескінченні" оплески, море квітів і саджанець яворини: Степана Гігу поховали на Личаківсьому кладовищі (фото)

Труну опускали у землю під пісню Гіги "Яворина", яку в унісон співали шанувальники

Легендарного співака і народного артиста України провели в останню путь у вівторок, 15 грудня. Церемонія прощання тривала два дні у Львові, у Гарнізонному храмі, куди прийшли сотні шанувальників. Після загальноміського прощання із зіркою на площі Ринок, почалася піша хода на Личаківський цвинтар.

Що варто знати

Степан Гіга заповів поховати його у Львові, тому він спочиває на 75-му полі Личаківського кладовища

Провести співака в останню путь прийшли сотні людей

На могилі посадили саджанець яворини під спів шанувальників легендарної пісні Гіги "Яворина"

На прощанні зі Степаном Гігою була присутня кореспондентка "Телеграфу" Галина Михайлова, яка вела фоторепортаж. На похороні були також рідні артиста: дружина Галина, донька Квітослава і син Степан.

Піша хода до Личаківського цвинтаря. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

На кладовище прийшли сотні людей, щоб віддати шану легендарному співаку. Труну з тілом Степана Гіги опускали у землю під "нескінченні" оплески шанувальників. Потім пролунала його пісня "Яворина", яку заспівали фанати.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Один із шанувальників приніс на могилу Гіги саджанець дерева яворина. Під пісню народного артиста "Яворина", львів'янин посадив дерево на могилі Степана Петровича.

На місці поховання артиста відразу поклали дуже багато квітів. Зокрема, десятки букетів червоних троянд. На могилі Степана Гіги встановили хрест, на якому табличка із датами народження і смерті, а також портрет співака.

Могила Степана Гіги. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Могила Степана Гіги. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Нагадаємо, що Степан Гіга помер 12 грудня у лікарні Першого ТМО Львова. 19 листопада стало відомо, що артист переніс складну операцію і перебуває у важкому стані. 19 листопада співаку виповнилося 66 років. У нього залишилася дружина, двоє дорослих дітей і онук.

