Совсем не яворина? Что на самом деле посадили на могиле Степана Гиги и почему этот факты захейтили
Похоже, просьбу, о которой пел Гига, все же не выполнили
Народный артист Украины Степан Гига в понедельник, 15 декабря, был похоронен на Лычаковском кладбище. В день похорон певца сообщили, что на его могиле посадили "молодую яворину", о которой он пел в своей легендарной песне.
Что следует знать
- Степан Гига умер 12 декабря 2025 года во Львове в возрасте 66 лет
- На могиле певца на Лычаковском кладбище вместо упомянутой в его песне "яворины" посадили ель, что вызвало возмущение в сети
- Комментаторы также критикуют позднее время похорон и исполнения гимна Украины на кладбище
Наблюдательные пользователи заметили, что на самом деле это растение не является явориной, а обычной елью. Это растение установили сразу после чина погребения рядом с могилой Гиги. Конечно же, этот факт не остался не "захеченым".
Комментаторы возмущены не только фактом "обмана", но и тем, что похороны проходили уже после заката. Некоторым не понравилось и то, что люди пели гимн Украины на кладбище.
- "А при чем здесь гимн?"
- "Это вообще елка. Посмотрите в Википедии, что такое яворина"
- "Украинцы в любые непонятной ситуации либо на колени, либо поют гимн"
- "Степан Петрович Гига пел "на могиле моей посадите молодую яворину", а не "посадите молодую ель"
- "Позор, ель перепутали с явором, явор это лиственное дерево, или это просто прикол?"
- "Он о яворе пел, а не о елке"
Напомним, что Степан Гига 12 декабря 2025 года умер в реанимации больницы во Львове на 66-м году жизни после длительного лечения, которое завершилось ухудшением состояния здоровья и окончательной потерей борьбы с болезнью. Прощание с ним длилось два дня во Львове, куда пришли сотни поклонников, коллег и друзей, чтобы отдать последнее уважение народному артисту.
