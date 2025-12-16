Зовсім не яворина? Що насправді посадили на могилі Степана Гіги і чому цей факт захейтили

Схоже, прохання, оспіване у пісні Гіги, все ж не виконали

Народний артист України Степан Гіга у понеділок, 15 грудня, був похований на Личаківському кладовищі. У день похорону співака повідомили, що на його могилі посадили "молоду яворину", про яку він співав у своїй легендарній пісні.

Що варто знати

Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у Львові у віці 66 років

На могилі співака на Личаківському кладовищі замість згаданої у його пісні "яворини" посадили ялину, що викликало обурення в мережі

Коментатори також критикують пізній час похорону та виконання гімну України на кладовищі

Спостережливі користувачі помітили, що насправді ця рослина не є явориною, а… звичайною ялиною. Цю рослину встановили відразу після чину поховання поруч із могилою Гіги. Звичайно ж, цей факт не залишився не "захейченим".

Дерево, яке посадили на могилі Гіги

Листя дерева явір. Фото: Вікіпедія

Коментатори обурені не лише фактом "обману", а й тим, що похорон проходив вже після заходу сонця. Декому не сподобалося і те, що люди співали гімн України на кладовищі.

"А до чого тут гімн?"

"То взагалі ялинка. Подивіться в Вікіпедії, що таке яворина"

"Українці в будь-які незрозумілій ситуації або на коліна, або співають гімн"

"Степан Петрович Гіга співав "на могилі моїй посадіть молоду яворину", а не "посадіть молоду ялину"

"Ганьба ялину переплутали з явором, явір це листяне дерево, чи це просто прикол?"

"Він про явір співав, а не про ялинку"

За словами кореспондентки "Телеграфу"

Нагадаємо, що Степан Гіга 12 грудня 2025 року помер у реанімації лікарні у Львові на 66-му році життя після тривалого лікування, що завершилося погіршенням стану здоров’я й остаточною втратою боротьби з хворобою. Прощання з ним тривало два дні у Львові, куди прийшли сотні шанувальників, колег і друзів, щоб віддати останню шану народному артисту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає яворина, про яку співа Степан Гіга. Ця рослина символізує безсмертя.