Зовсім не яворина? Що насправді посадили на могилі Степана Гіги і чому цей факт захейтили
Схоже, прохання, оспіване у пісні Гіги, все ж не виконали
Народний артист України Степан Гіга у понеділок, 15 грудня, був похований на Личаківському кладовищі. У день похорону співака повідомили, що на його могилі посадили "молоду яворину", про яку він співав у своїй легендарній пісні.
Що варто знати
- Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у Львові у віці 66 років
- На могилі співака на Личаківському кладовищі замість згаданої у його пісні "яворини" посадили ялину, що викликало обурення в мережі
- Коментатори також критикують пізній час похорону та виконання гімну України на кладовищі
Спостережливі користувачі помітили, що насправді ця рослина не є явориною, а… звичайною ялиною. Цю рослину встановили відразу після чину поховання поруч із могилою Гіги. Звичайно ж, цей факт не залишився не "захейченим".
Коментатори обурені не лише фактом "обману", а й тим, що похорон проходив вже після заходу сонця. Декому не сподобалося і те, що люди співали гімн України на кладовищі.
- "А до чого тут гімн?"
- "То взагалі ялинка. Подивіться в Вікіпедії, що таке яворина"
- "Українці в будь-які незрозумілій ситуації або на коліна, або співають гімн"
- "Степан Петрович Гіга співав "на могилі моїй посадіть молоду яворину", а не "посадіть молоду ялину"
- "Ганьба ялину переплутали з явором, явір це листяне дерево, чи це просто прикол?"
- "Він про явір співав, а не про ялинку"
За словами кореспондентки "Телеграфу"
Нагадаємо, що Степан Гіга 12 грудня 2025 року помер у реанімації лікарні у Львові на 66-му році життя після тривалого лікування, що завершилося погіршенням стану здоров’я й остаточною втратою боротьби з хворобою. Прощання з ним тривало два дні у Львові, куди прийшли сотні шанувальників, колег і друзів, щоб віддати останню шану народному артисту.
