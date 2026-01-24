"Любят русский мир"? Юлия Верба с мужем "расплатились" в Буковеле рублями и разозлили сеть (видео)
Блогерша решила "пранконуть" официанта, но нарвалась на хейт
Известная украинская блогерша Юлия Верба неоднократно попадает в громкие скандалы из-за своего провокационного поведения. На этот раз девушка со своим мужем Константином решила "пошутить" над официантом в Буковеле и оставила ему на "чай" российские рубли.
Юлия Верба опубликовала в Instagram-stories видео, на котором Константин якобы в шутку пытается "расплатиться" с официантом российскими рублями. Он достал из кармана куртки купюру номиналом 1000 рублей и с улыбкой протянул официанту.
"Пранк" снимала сама Юлия, а блогер Денис Поветкин и его жена, с которой отдыхает Верба и ее избранник, начали громко смеяться. Официант ресторана шутку не оценил и молча ушел, не взяв деньги.
Такое поведение блогеров вызвало резонанс, ведь многие украинцы в сети были возмущены такой "шуткой". Пользователи начали писать, что Верба в "очередной раз пробила дно" и что потом "будет ныть, за что ее все хейтят":
- И это очень смешно? Правда? У идиотов такое же чувство юмора;
- Фу, это дно!
- Так она и Костя любят русский мир, почему его еще не мобилизовали, потому что Юля заплатит;
- Во первых шутка с чаевыми над официантом плохая. Это издевательство над человеком. Во вторых это что плевок во всех украинцев;
- У нее это уже не в первый раз такое, а потом вы говорите, что она не ИПСО;
Некоторые пользователи воздержались от хейта, объяснив, что рубли были изъяты у одного из пленников на Донбассе и переданы в качестве сувенира, когдаблогеры отвозили на фронт автомобили для военных.
- Люди, успокойтесь немного, сказано же было, что это с Донбасса, они возили машины туда, кто-то им дал эту купюру, чисто по приколу "погнали" с официанта в ресторане
"Телеграф" писал ранее, что блогерша Верба вляпалась в скандал с украинским флагом. Девушка получила гневную реакцию от украинцев.