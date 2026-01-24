"Люблять русскій мір"? Юлія Верба з чоловіком "розплатилися" у Буковелі рублями та розлютили мережу (відео)

Блогерша вирішила "пранконути" офіціанта, але нарвалася на хейт

Відома українська блогерка Юлія Верба неодноразово потрапляє у гучні скандали через свою провокаційну поведінку. Цього разу дівчина зі своїм чоловіком Костянтином вирішила "пожартувати" над офіціантом у Буковелі та залишила йому на "чай" російські рублі.

Юлія Верба опублікувала в Instagram-stories відео, на якому Костянтин нібито жартома намагається "розплатитися" з офіціантом російськими рублями. Він дістав із кишені куртки купюру номіналом 1000 рублів і з усмішкою простягнув офіціанту.

Юлія Верба з чоловіком Костянтином, Фото: @verbaaa

"Пранк" знімала сама Юлія, а блогер Денис Повєткін та його дружина, з якою відпочиває Верба та її обранець, почали голосно сміятися. Офіціант ресторану жарт не оцінив і мовчки пішов, не взявши гроші.

Така поведінка блогерів викликала резонанс, адже багато українців у мережі були обурені таким "жартом". Користувачі почали писати, що Верба в "черговий раз пробила дно" і що потім "буде нити, за що її всі хейтять":

І це дуже смішно? Правда? У ідіотів таке ж почуття гумору;

Фу, це дно!

Так вона та Костя люблять русскій мір, чому його ще не мобілізували, бо Юля заплатить;

По-перше жарт із чаєвими над офіціантом поганий. Це знущання з людини. По друге це ще плювок у всіх українців;

У неї це вже не вперше таке, а потім ви кажете, що вона не ІПСО;

Деякі користувачі утрималися від хейту, пояснивши, що рублі були вилучені в одного з полонених на Донбасі і передані як сувенір, коли блогери відвозили на фронт автомобілі для військових.

Люди, заспокойтесь трохи, сказано ж було, що це з Донбасу, вони возили машини туди, хтось їм дав цю купюру, по приколу "погнали" з офіціанта в ресторані.

"Телеграф" писав раніше, що блогерка Верба вляпалася у скандал із українським прапором. Дівчина дістала гнівну реакцію від українців.