Винник снова в трендах – но есть нюанс: певец покатался на санках и "пробил дно" (видео)

Винник снова опозорился в сети, развлекаясь под собственный трек

Известный украинский певец Олег Винник, который выехал в Германию во время полномасштабного вторжения и недавно заявил, что мы должны простить россиянам преступления, снова стал посмешищем в соцсетях. В этот раз артист опубликовал видео, на котором он беззаботно катается на санках.

Что следует знать

Олег Винник снова стал объектом насмешек в соцсетях

Пользователи остро высмеяли внешний вид артиста и его оторванность от украинских реалий во время войны

Артист снял видео под ремикс собственной песни — "легендарной" "Волчицы". Кадры из категории "живу свою лучшую жизнь" мгновенно превратились в топливо для соцсетей.

Пока Винник весело скользит по снегу в солнцезащитных очках на детских санках и с довольным лицом, комментаторы "прошлись" по нему словами.

"Он приехал поближе к волчицам";

"Годы уходят, а скины-джинсы у него все еще в моде";

"А у этого все стабильно";

Забыл вышиванку надеть";

"А зачем вы это му*ло людям показываете?".

Комментарии под видео Олега Винника. Фото: Телеграмм, ТикТок

Не прощают Виннику главного — бегство из Украины во время полномасштабной войны. "Жил в Германии, мы о нем даже ничего не знали. Потом приехал в Украину, заработал на концертах, началась война — (уехал) обратно в свою Германию". И, конечно, без иронического абсурда никуда: "Кукуха поехала. Хочет в Украину. Да еще и в 3-ю штурмовую".

Комментарии под видео Олега Винника. Фото: Телеграмм

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Винник раскрыл, как смог законно уехать из Украины во время полномасштабного вторжения. Он заявил, что "не под пледиком".