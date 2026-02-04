Винник знову в трендах — але є нюанс: співак покатався на санках і "пробив дно" (відео)

Винник знову зганьбився в мережі, розважаючись під власний трек

Відомий український співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини під час повномасштабного вторгнення і нещодавно заявив, що ми повинні пробачити росіянам злочини, знову став посміховиськом у соцмережах. Цього разу артист опублікував відео, на якому він безтурботно катається на санках.

Що варто знати

Олег Винник знову став об’єктом глузувань у соцмережах

Користувачі гостро висміяли зовнішній вигляд артиста та його відірваність від українських реалій під час війни

Артист зняв відео під ремікс власної пісні — "легендарної" "Вовчиці". Кадри з категорії "живу своє найкраще життя" миттєво перетворилися на паливо для соцмереж.

Поки Винник весело ковзає по снігу у сонцезахисних окулярах на дитячих санчатах і з задоволеним обличчям, коментатори "пройшлися" по ньому словами.

"Він приїхав ближче до вовчиць";

"Роки йдуть, а скіни-джинси у нього все ще в моді";

"А в цього все стабільно";

Забув вишиванку вдягти";

"А навіщо ви це му*ло людям показуєте?".

Коментарі під відео Олега Винника. Фото: Телеграм, ТікТок

Не пробачають Виннику головного — втечі з України під час повномасштабної війни. "Жив у Німеччині, ми про нього навіть нічого не знали. Потім приїхав в Україну, заробив на концертах, почалася війна — поїхав назад у свою Німеччину". І, звісно, без іронічного абсурду нікуди: "Кукуха поїхала. Хоче в Україну. Та ще й у 3-тю штурмову".

Коментарі під відео Олега Винника. Фото: Телеграм

Раніше "Телеграф" розповідав, що Винник розкрив, як зміг законно виїхати з України під час повномасштабного вторгнення. Він заявив, що "не під пледиком".