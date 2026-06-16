Совершенно не похожа на себя и ходит с тростью: как изменилась 77-летняя Алла Пугачева (фото)

Примадонна заметно похудела за последние годы

Российская певица и народная артистка СССР Алла Пугачева уже давно не выходит на сцену так активно, как раньше. Однако каждое ее новое фото в сети обсуждается. Трудно не заметить, что внешне Примадонна заметно изменилась.

В молодые годы и на пике карьеры Пугачева никогда не отвечала модельным "стандартам", но это и было ее фишкой. У певицы были более округлые формы, она любила объемные платья, яркие прически и неоднократно шутила над собственной внешностью.

Более того, на протяжении не одного десятилетия Пугачева была секс-символом СССР. А все потому, что она не боялась экспериментировать и появлялась на сцене в коротких платьях-балахонах, мини-юбках и высоких сапогах. Пышные рыжие волосы и яркий макияж добавляли своего шарма, который нравился ее поклонникам.

Алла Пугачева

Алла Пугачева в молодости

Однако с годами стиль и внешность знаменитости претерпели заметные изменения. Пугачева существенно похудела, изменила гардероб и стала отдавать предпочтение молодежным образам. Сегодня 77-летняя артистка все чаще появляется в узких джинсах, коротких платьях и стильных костюмах, а ее фигура отличается от той, к которой привыкли поклонники несколько десятилетий назад.

Алла Пугачева

После начала полномасштабной войны в Украине Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми переехала в Израиль. Там артистка живет свою беззаботную жизнь, хоть и считается иноагентом в РФ.

На свежих публикациях Алла Борисовна появляется с тросточкой, на которую опирается. Несмотря на это, она выглядит стильно.

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядят дети Пугачевой и Галкина. Лиза и Гарри уже не те малыши.