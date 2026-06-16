Зовсім не схожа на себе і ходить із тростиною: як змінилася 77-річна Алла Пугачова (фото)

Примадонна помітно схудла за останні роки

Російська співачка та народна артистка СРСР Алла Пугачова вже давно не виходить на сцену так активно, як раніше. Проте, кожне її нове фото у мережі обговорюють. Важко не помітити, що зовні Примадонна помітно змінилася.

У молоді роки та на піку кар'єри Пугачова ніколи не відповідала модельним "стандартам", але це було її фішкою. Співачка мала більш округлі форми, полюбляла об'ємні сукні, яскраві зачіски та неодноразово жартувала над власною зовнішністю.

Ба більше, впродовж не одного десятиліття Пугачова була секс-символом СРСР. А все тому, що вона не боялася експериментувати і з'являлася на сцені у коротких сукнях-балахонах, мініспідницях і високих чоботях. Пишне руде волосся і яскравий макіяж додавали свого шарму, який неабияк подобався її шанувальникам.

Алла Пугачова

Алла Пугачова у молодості

Однак з роками стиль і зовнішність знаменитості зазнали помітних змін. Пугачова суттєво схудла, змінила гардероб і почала віддавати перевагу молодіжним образам. Сьогодні 77-річна артистка дедалі частіше з'являється у вузьких джинсах, коротких сукнях і стильних костюмах, а її фігура відрізняється від тієї, до якої звикли шанувальники кілька десятиліть тому.

Алла Пугачова

Після початку повномасштабної війни в Україні Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми переїхала до Ізраїлю. Там артистка живе своє безтурботне життя, хоч і вважається іноагенткою в РФ.

На свіжих публікаціях Алла Борисівна з'являється із тростинкою, на яку спирається. Попри це, вона виглядає стильно.

Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Алла Пугачова. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядають діти Пугачової та Галкіна. Ліза та Гаррі вже не та малеча.