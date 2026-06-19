Укр

"Афигеть": Дорофеева показалась с новой прической и произвела фурор (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Надя Дорофеева Новость обновлена 19 июня 2026, 13:45
Надя Дорофеева. Фото instagram.com/nadyadorofeeva

Звезда решилась на короткое каре?

Украинская певица Надя Дорофеева в очередной раз удивила поклонников неожиданным изменением внешности. Артистка предстала в необычном для себя образе в новой рекламной интеграции, видео из которой опубликовала на своей странице в Instagram.

В ролике исполнительница появляется с короткой прической каре, кардинально отличающейся от ее привычного стиля. Новый образ сразу привлек внимание подписчиков и вызвал оживленное обсуждение в комментариях. Правда, вероятно, на самом деле певица не решилась на радикальные изменения и просто воспользовалась париком для съемок.

Несмотря на это, футуристический стиль Дорофеевой пришелся по душе ее поклонникам. Многие отметили, что короткая прическа очень подходит артистке и делает ее образ еще более эффектным и современным.

Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В комментариях под видео поклонники не сдерживали восхищение новым перевоплощением звезды. Они оставили десятки комплиментов в адрес певицы:

  • "Надя этот парик ах**ннен, тебе очень идет!! 😍🔥"
  • "Наде любая прическа подойдет 😍"
  • "Наде подходит будущее 😁😍"
  • "Афигеть😍😍😍🔥🔥"

Сама Дорофеева пока не комментировала, готова ли она к настоящим экспериментам с волосами. Впрочем, судя по реакции аудитории, если бы певица все же решила сделать каре в реальной жизни, ее фанаты точно поддержали бы такое решение.

Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, певица часто экспериментирует со стилем и регулярно показывает яркие модные образы. Раньше мы рассказывали, как выглядела Надя Дорофеева до популярности.

Теги:
#Прически #Стиль #Надя Дорофеева