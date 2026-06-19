"Афігеть": Дорофєєва показалася з новою зачіскою і викликала фурор (фото)

Зірка зважилася на коротке каре?

Українська співачка Надя Дорофєєва вкотре здивувала шанувальників несподіваною зміною зовнішності. Артистка постала у незвичному для себе образі в новій рекламній інтеграції, відео з якої опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У ролику виконавиця з'являється з короткою зачіскою каре, що кардинально відрізняється від її звичного стилю. Новий образ одразу привернув увагу підписників і викликав жваве обговорення в коментарях. Щоправда, ймовірно, насправді співачка не наважилася на радикальні зміни та просто скористалася перукою для зйомок.

Попри це, футуристичний стиль Дорофєєвої припав до душі її прихильникам. Багато хто відзначив, що коротка зачіска дуже пасує артистці та робить її образ ще більш ефектним і сучасним.

У коментарях під відео шанувальники не стримували захоплення новим перевтіленням зірки. Вони залишили десятки компліментів на адресу співачки:

"Надь ця перука ах**нна, тобі дуже іде!! 😍🔥"

"Наді будь-яка зачіска підійде 😍"

"Наді пасує майбутнє 😁😍"

"Афігеть😍😍😍🔥🔥"

Сама ж Дорофєєва поки не коментувала, чи готова вона до справжніх експериментів із волоссям. Втім, судячи з реакції аудиторії, якби співачка все ж вирішила зробити каре в реальному житті, її фанати точно підтримали б таке рішення.

Нагадаємо, співачка часто експериментує зі стилем і регулярно демонструє яскраві модні образи. Раніше ми розповідали, який вигляд мала Надя Дорофєєва до популярності.