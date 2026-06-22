"Кринж": Тоню Матвиенко разнесли в Threads после выступления в Киеве (видео)

Певицу обвинили в фонограмме и раскритиковали за вокал

Украинская певица Тоня Матвиенко оказалась в центре обсуждений после своего выступления на концерте "Наш выпускной", состоявшемся 21 июня в Киеве. В сети появилось видео с выступления артистки, которое вызвало споры среди пользователей.

45-летняя исполнительница, дочь легендарной Нины Матвиенко, вышла на сцену вместе с другими звездами украинского шоу-бизнеса и исполнила свой хит "Кульбаби", который стал популярным в 2022 году.

После концерта зрительница Threads Виктория Соколова опубликовала отрывок выступления певицы и раскритиковала ее исполнение. По мнению автора сообщения, Матвиенко якобы пела под фонограмму и не попадала в слова песни.

"Кринж. Сегодня Тоня Матвиенко так плохо пела под фонограмму, что даже не попадала в слова своей самой популярной песни "Кульбабы", о нехватке звука я уже молчу…", — написала пользовательница.

Впрочем, далеко не все согласились с такой оценкой. В комментариях многие пользователи встали на защиту артистки и предположили, что причиной могли быть технические неисправности. "Ну она много где пела вживую, поет она точно профессионально. Может у нее что-то случилось с голосом, или проблемы с аппаратурой, или какой-то форс-мажор… всякое бывает в жизни. А может и нет, кто знает. И все же стоит быть добрее", — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи также обратили внимание на возможные проблемы со звуком во время выступления. "Она не под фонограмму пела. Там записаны беки, а ее микрофон очень тихо работал, ее почти слышно не было. Возможно, еще и себя не слышала", — предположили в комментариях.

Также среди версий звучали технический рассинхрон между музыкой и вокалом и неисправность аппаратуры. "Скорее всего был рассинхронный звук и голос, проблема аппаратуры", — написал один из пользователей. Нашлись и те, кто не увидел в выступлении ничего критического, лаконично отметив: "Да нормально все".

Ранее сообщалось, что мама певицы скончалась в 2023 году. "Телеграф" писал, как выглядит могила Нины Матвиенко.