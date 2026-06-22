"Крінж": Тоню Матвієнко рознесли у Threads після виступу в Києві (відео)

Співачку звинуватили у фонограмі і розкритикували за вокал

Українська співачка Тоня Матвієнко опинилася в центрі обговорень після свого виступу на концерті "Наш випускний", який відбувся 21 червня у Києві. У мережі з'явилося відео з виступу артистки, яке викликало суперечки серед користувачів.

45-річна виконавиця, донька легендарної Ніни Матвієнко, вийшла на сцену разом з іншими зірками українського шоубізнесу та виконала свій хіт "Кульбаби", який став популярним у 2022 році.

Після концерту глядачка Threads Вікторія Соколова опублікувала уривок виступу співачки та розкритикувала її виконання. На думку авторки допису, Матвієнко нібито співала під фонограму та не потрапляла у слова пісні.

"Крінж. Сьогодні Тоня Матвієнко так погано співала під фонограму, що навіть не попадала в слова своєї найпопулярнішої пісні "Кульбаби", про брак звуку я вже мовчу…", — написала користувачка.

Втім, далеко не всі погодилися з такою оцінкою. У коментарях багато користувачів стали на захист артистки та припустили, що причиною могли бути технічні несправності. "Ну вона багато де співала вживу, співає вона точно професійно. Може в неї щось сталось з голосом, чи проблеми з апаратурою, чи якийсь форс-мажор… всяке буває в житті. А може і ні, хто зна. Та все ж варто бути добрішими", — зазначив один із коментаторів.

Інші користувачі також звернули увагу на можливі проблеми зі звуком під час виступу. "Вона не під фонограму співала. Там записані беки, а її мікрофон дуже тихо працював, її майже чутно не було. Можливо, ще й себе не чула", — припустили у коментарях.

Також серед версій звучали технічний розсинхрон між музикою та вокалом і несправність апаратури. "Скоріш за все був розсінхрон звуку і голосу, проблема апаратури", — написав один із користувачів. Знайшлися й ті, хто не побачив у виступі нічого критичного, лаконічно зазначивши: "Та нормально все".

Раніше повідомлялось, що мама співачки померла у 2023 році. "Телеграф" писав, як виглядає могила Ніни Матвієнко.