Полякова, що залишила український шоубіз, показала "королівські" фото з дочкою у Києві

Співачка влаштувала ефектну фотосесію після повернення з Лондона

Співачка Оля Полякова, яка у травні оголосила про відхід з українського шоубізнесу та розповіла про роботу у Великій Британії, повернулася до України. Артистка порадувала шанувальників ефектною фотосесією разом зі старшою дочкою Марією.

Знімками 47-річна виконавиця поділилася в суботу у популярній соцмережі instagram. Для зйомки зіркова мама та її 21-річна донька обрали стильні образи, а локацією став центр Києва.

На кадрах Оля та Марія позують на тлі столичної вулиці та архітектури, демонструючи сімейну ідилію. Свій пост співачка підписала лаконічно: "Ми любимо тебе Київ".

Нагадаємо, Марія зараз живе та навчається у США разом із чоловіком. Попри відстань, дочка нерідко проводить час із матір’ю та з’являється разом з нею на публіці.

Публікація викликала хвилю захоплених коментарів від шанувальників. Користувачі відзначили на свіжих кадрах красу артистки та її доньки. У коментарях пишуть: "Красоточки🥰🤩🔥", "Вау! Неперевершена жінка! Хто міг би подумати, що це мати та донька", "МАША, така гарна. Супер 👍".

Зазначимо, що днями Полякова опинилася у центрі скандалу. У новому кліпі артистка зобразила себе розп’ятою на хресті, що викликало хвилю критики у мережі. Пізніше співачка провела прямий ефір зі священником, проте це лише посилило обурення українців.