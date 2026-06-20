Покинувшая украинский шоу-биз Полякова показала "королевские" фото с дочерью в Киеве

Певица устроила эффектную фотосессию после возвращения из Лондона

Певица Оля Полякова, которая в мае объявила об уходе из украинского шоу-бизнеса и рассказала о работе в Великобритании, вернулась в Украину. Артистка порадовала поклонников эффектной фотосессией вместе со старшей дочерью Марией.

Снимками 47-летняя исполнительница поделилась в субботу в популярной соцсети instagram. Для съемки звездная мама и ее 21-летняя дочь выбрали стильные образы, а локацией стал центр Киева.

На кадрах Оля и Мария позируют на фоне столичной улицы и архитектуры, демонстрируя семейную идиллию. Свой пост певица подписала лаконично: "Мы любим тебя Киев".

Напомним, Мария сейчас живет и учится в США вместе с мужем. Несмотря на расстояние, дочь нередко проводит время с матерью и появляется вместе с ней на публике.

Публикация вызвала волну восторженных комментариев от поклонников. Пользователи отметили на свежих кадрах красоту артистки и ее дочери. В комментариях пишут: "Красоточки🥰🤩🔥", "Вау! Непревзойденная женщина! Кто мог бы подумать, что это мать и дочь", "МАША, так хороша. Супер 👍".

Отметим, что на днях Полякова оказалась в центре скандала. В новом клипе артистка изобразила себя распятой на кресте, что вызвало волну критики в сети. Позже певица провела прямой эфир со священником, однако это лишь усилило возмущение украинцев.