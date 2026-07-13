"Танцуйте так, будто горит Москва". Украинцы разнесли предательницу Лорак вдребезги (фото)

Артистке вспомнили циничную жизнь в России

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Певица-предательница Ани Лорак, которая после начала полномасштабной войны так и не осудила российскую агрессию против Украины и продолжила строить карьеру в РФ, снова оказалась в центре внимания. На этот раз поводом стало ее новое видео в соцсети Threads, которое вместо восторга вызвало волну насмешек среди украинцев.

Артистка опубликовала ролик, в котором танцует, добавив русскоязычную подпись: "Танцуйте так, будто вас никто не видит. Любите так, будто впереди бесконечное лето. Обожаю".

Впрочем, в комментариях пользователи не оценили романтическое настроение записи. Страницу Лорак заполонили саркастические сообщения, в которых упомянули как ее молчание относительно войны, так и последние удары по российским военным и промышленным объектам.

Среди самых популярных комментариев были:

"Обожаю, обожаю, когда Москва ночью пылает"

"Танцуйте так, будто горит Москва. Нам такое подходит, спасибо, Каролиночка"

"Ты же без бензина оттуда хрен уедешь, танцуля"

"Обожаю, обожаю, НПЗ в Москве сжигаю"

Отдельной темой стали шутки о том, что якобы Ани Лорак "донатит на ВСУ". Такой мем давно распространился в украинском сегменте соцсетей и является исключительно формой сарказма. После того как певица окончательно связала свою карьеру с Россией и продолжила выступать для российской аудитории, пользователи иронически "благодарят" ее за мнимую помощь украинской армии:

"Донать так, будто р*сня никогда об этом не узнает"

"Донатьте так, будто будет пылать омский завод"

Таким образом украинцы выражают свое отношение к артистке, родившейся, выросшей и обретшей популярность в Украине, но после начала полномасштабной войны не осудила действия Кремля и фактически осталась работать на российский рынок. Недавно Ани Лорак высмеяли за неудачный образ.