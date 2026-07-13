"Танцюйте так, ніби горить Москва". Українці рознесли зрадницю Лорак вщент (фото)

Артистці згадали цинічне життя у Росії

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка після початку повномасштабної війни так і не засудила російську агресію проти України та продовжила будувати кар'єру у РФ, знову опинилася в центрі уваги. Цього разу приводом стало її нове відео у соцмережі Threads, яке замість захоплення викликало хвилю глузувань серед українців.

Артистка опублікувала ролик, у якому танцює, додавши російськомовний підпис: "Танцюйте так, ніби вас ніхто не бачить. Любіть так, ніби попереду нескінченне літо. Люблю".

Втім, у коментарях користувачі не оцінили романтичний настрій допису. Натомість сторінку Лорак заполонили саркастичні повідомлення, у яких згадали як її мовчання щодо війни, так і останні удари по російських військових та промислових об'єктах.

Серед найпопулярніших коментарів були:

"Обожаю, обожаю, коли Москва вночі палає"

"Танцюйте так, ніби горить Москва. Нам таке підходить, спасіба, Караліначка"

"Ти ж без бензину звідти хрін виїдеш, танцуля"

"Абажаю, абажаю, НПЗ в Маскве сжигаю"

Окремою темою стали жарти про те, що нібито Ані Лорак "донатить на ЗСУ". Такий мем давно поширився в українському сегменті соцмереж і є виключно формою сарказму. Після того як співачка остаточно пов'язала свою кар'єру з Росією та продовжила виступати для російської аудиторії, користувачі іронічно "дякують" їй за уявну допомогу українській армії:

"Донать так, наче р*сня ніколи про це не дізнається"

"Донатьте так, ніби палатиме омський завод"

Таким чином українці висловлюють своє ставлення до артистки, яка народилася, виросла та здобула популярність в Україні, але після початку повномасштабної війни не засудила дії Кремля і фактично залишилася працювати на російський ринок. Нещодавно Ані Лорак висміяли за невдалий образ.