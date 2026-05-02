Учит вульгарности, а не манерам. Как сейчас выглядит 14-летняя дочь предательницы Ани Лорак (фото)

Певица поддерживает стремление подростка выглядеть "сексуально"

Певицу-запроданку Ани Лорак раскритиковали из-за методов воспитания своей единственной дочери Софии. Пока артистка строит карьеру в России, девочке вменяют отсутствие этикета, а саму певицу обвиняют в неуместных высказываниях о "сексуальности" несовершеннолетнего ребенка.

На днях София Налчаджиоглу вместе с матерью посетила день рождения ярого путиниста Филиппа Киркорова. Однако вместо восхищения внешним видом, подросток вызвала лишь шквал критики. София появилась на светском мероприятии в разорванных колготках, что многие восприняли как неопрятность.

Еще больше пользователей возмутило поведение девочки. София не прекращает демонстративно жевать жвачку даже во время публичных мероприятий.

"Сама вырядилась, а дочка как смогла — в дырявых колготках", "Сколько Лорак ни выходит с ней в люди, девочка все время жует. Неужели певица не учит манерам? Видимо, нет, сама их не знает" пишут пользователи в сети

Странные заявления о "сексуальности"

Особое внимание привлекло недавнее интервью Лорак российским СМИ в ноябре 2025 года. Певица, игнорирующая войну в родной Украине, сделала странное заявление относительно образа 14-летней дочери. По словам Лорак, София хочет выглядеть взрослее, поэтому выбирает облегающую одежду. При этом артистка публично заговорила о "сексуальности" своего несовершеннолетнего ребенка.

Изменения во внешности Софии также остаются горячей темой. С 12-13 лет, когда девочка начала активно вести соцсети, подписчики заметили, что ее лицо стало более худым. В сети даже поползли слухи о возможной ринопластике (коррекции носа), хотя официальных подтверждений хирургических вмешательств в таком юном возрасте нет.

Жизнь в РФ и новый отчим

Напомним, что отцом Софии является турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. После развода пары в 2019 году Лорак вывезла дочь из Киева в Москву. Сейчас девочка учится в престижной Павловской гимназии в Подмосковье.

С отцом София видится лишь изредка за границей. Тем временем в 2024 году у нее появился отчим — испанский фитнес-тренер Исаак Виджраку, за которого Лорак вышла замуж во второй раз.

Напомним, что в апреле была годовщина смерти отца Ани Лорак. Он был против ее работы в РФ.