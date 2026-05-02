Навчає вульгарності, а не манерам. Як зараз виглядає 14-річна дочка зрадниці Ані Лорак (фото)

Співачка підтримує прагнення підлітка виглядати "сексуально"

Співачку-запроданку Ані Лорак розкритикували через методи виховання своєї єдиної дочки Софії. Поки артистка будує кар’єру в Росії, дівчинку звинувачують у відсутності етикету, а саму співачку — у недоречних висловлюваннях про "сексуальність" неповнолітньої дитини.

Днями Софія Налчаджіоглу разом із матір’ю відвідала день народження затятого путініста Філіпа Кіркорова. Однак замість захоплення зовнішнім виглядом підліток викликала лише шквал критики. Софія з’явилася на світському заході у розірваних колготках, що багато хто сприйняв як неохайність.

Ані Лорак із дочкою Софією

Ще більше користувачів обурила поведінка дівчинки. Софія не припиняє демонстративно жувати жуйку навіть під час публічних заходів.

"Сама вирядилася, а донька як змогла — у дірявих колготках", "Скільки Лорак не виходить з нею в люди, дівчинка весь час жує. Невже співачка не вчить манерам? Мабуть, ні, сама їх не знає" пишуть користувачі у мережі

Дивні заяви про "сексуальність"

Особливу увагу привернуло нещодавнє інтерв’ю Лорак російським ЗМІ у листопаді 2025 року. Співачка, яка ігнорує війну у рідній Україні, зробила дивну заяву щодо образу 14-річної доньки. За словами Лорак, Софія хоче виглядати доросліше, тому обирає одяг, що облягає. При цьому артистка публічно заговорила про "сексуальність" своєї неповнолітньої дитини.

Зміни у зовнішності Софії також залишаються гарячою темою. З 12-13 років, коли дівчинка почала активно вести соцмережі, підписники помітили, що її обличчя стало худішим. У мережі навіть поповзли чутки про можливу ринопластику (корекцію носа), хоча офіційних підтверджень хірургічних втручань у такому юному віці немає.

Життя у РФ і новий вітчим

Нагадаємо, що батьком Софії є турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу. Після розлучення пари у 2019 році Лорак вивезла доньку з Києва до Москви. Нині дівчинка навчається у престижній Павлівській гімназії у Підмосков’ї.

З батьком Софія бачиться лише зрідка за кордоном. Тим часом 2024 року у неї з’явився вітчим — іспанський фітнес-тренер Ісаак Віджраку, за якого Лорак вийшла заміж вдруге.

Нагадаємо, що у квітні була річниця смерті батька Ані Лорак. Він був проти її роботи у РФ.