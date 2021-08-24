Укр

Кличко с тризубом на все лицо поздравил с Днем независимости Украины

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Кличко с тризубом на все лицо поздравил с Днем независимости Украины Новость обновлена 24 августа 2021, 16:57
Владимир Кличко

Владимир Кличко поздравил украинцев с праздником независимости.

Легендарный украинский боксер, олимпийский чемпион Атланты, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, Владимир Кличко поздравил подписчиков в соцсетях с 30-м Днем независимости Украины.

Кличко сопроводил текст своего поздравления необычным фото, на котором на его лице был изображен тризуб.

"Только 30 лет, но столько испытаний выпало на долю нашего государства за эти годы. Мы, украинцы, сегодня защищаем и строим свою страну! С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые вызовы и любого врага! Люблю тебя, моя Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!", — написал боксер на украинском и английском языках, прикрепив свое фото с элементом национального герба Украины на все лицо.

Отметим, брат Владимира, мэр Киева Виталий Кличко посетил торжественную церемонию празднования Дня независимости Украины, но камеры упорно не хотели "ловить" лицо главы города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что именитую украинскую спортсменку Яну Клочкову не позвали на торжества ко Дню независимости. Пловчиха до сих пор не понимает, почему так произошло, ведь она является самой титулованной спортсменкой в Украине.

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