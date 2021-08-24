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Кличко з тризубом на все обличчя привітав з Днем незалежності України

Автор
М. Корнілов
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Кличко з тризубом на все обличчя привітав з Днем незалежності України
Володимир Кличко

Володимир Кличко привітав українців зі святом незалежності.

Легендарний український боксер, олімпійський чемпіон Атланти, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, Володимир Кличко привітав підписників у соцмережах з 30-м Днем незалежності України.

Кличко супроводив текст свого привітання незвичайним фото, на якому на його обличчі був зображений тризуб.

"Тільки 30 років, але стільки випробувань випало на долю нашої держави за ці роки. Ми, українці, сьогодні захищаємо і будуємо свою країну! З нашою силою волі ми непереможні і подолаємо будь-які виклики та будь-якого ворога! Люблю тебе, моя Україно! З Днем Незалежності! Слава Україні!", — написав боксер українською та англійською мовами, прикріпивши своє фото з елементом національного герба України на все обличчя.

Відзначимо, брат Володимира, мер Києва Віталій Кличко відвідав урочисту церемонію святкування Дня незалежності України, але камери вперто не хотіли "ловити" обличчя голови міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що імениту українську спортсменку Яну Клочкову не покликали на урочистості до Дня Незалежності. Плавчиха досі не розуміє, чому так сталося, адже вона є найбільш титулованою спортсменкою в Україні.

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