"Шахтер" - "Монако": онлайн матча Лиги чемпионов

"Шахтер" примет "Монако" в Лиге чемпионов.

В среду, 25 августа, донецкий "Шахтер" в Харькове на стадионе "Металлист" примет "Монако". Ответная встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 начнется в 22:00 по Киеву. В этой статье будут доступны видео голов в режиме-live.

"Шахтер" — "Монако"

(начало — в 22:00)

Первый матч — 1:0

"Шахтер", добыв победу в первом матче, которые проходил в Монако, значительно улучшил свои позиции в противостоянии с "монегасками". Однако преимущество в один гол — весьма шаткое, а потому "Горнякам" вновь придется попотеть, чтобы добиться необходимого результата. Добавим, что с этого сезона в еврокубках отменено правило выездного гола. В случае равенства голов по сумме двух матчей, команды сыграют экстра-таймы и серию пенальти, если это понадобится.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Шахтер" — "Монако" в прямом эфире в Украине, а также рассказывал, кого букмекеры "назначили" фаворитом в этом противостоянии.

С результатами и видеообзорами матчей Лиги чемпионов за вторник, 24 августа, можно ознакомиться у нас на сайте.