Украина - Казахстан: прямая трансляция матча

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Автор
37
Украина - Казахстан 1:1 (31.03.2021) Новость обновлена 31 августа 2021, 21:08
Украина - Казахстан 1:1 (31.03.2021)

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Казахстан.

В среду, 1 сентября, сборная Украины проведет выездной поединок квалификации на ЧМ-2022 против команды Казахстана. Встреча состоится на "Астана Арене" в Нур-Султане. "Телеграф" проведет текстовый онлайн матча, в ходе которого в этой статье будут оперативно доступны видео голов и хайлайты игры.

Прямая текстовая трансляция матча Украина — Казахстан:

(Начало — в 17:00)

Сборная Украины подходит к игре с новым тренером и только с одной целью — победить. Любой другой результат будет расцениваться как провал, однако не стоит забывать, что казахстанская команда уже отбирали очки у украинцев в Киеве, а потому легко команде Александра Петракова точно не будет.

"Желто-синие" в отборе на ЧМ-2022 выступают в группе D вместе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. К слову, уже 4 сентября украинцы сыграют домашний поединок с чемпионами мира, и эта игра во многом определит турнирные амбиции нашей команды в отборе на Мундиаль в Катаре.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть онлайн матч Казахстан — Украина по ТВ, а также рассказывал о котировках букмекеров накануне этой игры.

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