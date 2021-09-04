Укр

Долгожданная победа: как Магучих обставила Ласицкене в Брюсселе (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Ярослава Магучих добыла победу в Брюсселе Новость обновлена 04 сентября 2021, 15:59
Ярослава Магучих добыла победу в Брюсселе

Ярослава Магучих добыла важную победу.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая завоевала "бронзу" на Олимпийских играх в Токио, триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины в Facebook.

19-летней Магучих в Бельгии покорилась высота в 2,02 м. Ее главная соперница россиянка Мария Ласицкене сумела показать результат в 2,00 м. Также отметку в ровно два метра перепрыгнула австралийка Никола Макдермотт, ставшая в итоге третьей. Другие легкоатлетки и близко не подошли к этой высоте. Таким образом, первое место в Брюсселе досталось юной украинке, которая впервые после Олимпийских игр добыла победу в дуэли с опытной россиянкой.

Еще две украинки Ирина Геращенко (1,92 м) и Юлия Левченко (1,88 м ) заняли четвертое и восьмое места соответственно.

"Телеграф" напоминает, что Ярослава Магучих угодила в большой скандал на Олимпиаде-2020 после совместной фотосессии с россиянкой Ласицкене, которая выиграла "золото" в Токио. На украинку вылилось много критики в сети, а завершилась эта история тем, что с Ярославой, которая является младшим сержантом ВСУ, пообщались в Минобороны.

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