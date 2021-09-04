Довгоочікувана перемога: як Магучіх обставила Ласіцкене в Брюсселі (відео)

Ярослава Магучіх здобула важливу перемогу.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала "бронзу" на Олімпійських іграх в Токіо, тріумфувала на етапі Діамантової ліги в Брюсселі.

Про це повідомляє прес-служба НОК України в Facebook.

19-річній Магучіх в Бельгії підкорилася висота у 2,02 м. Її головна суперниця росіянка Марія Ласіцкене зуміла показати результат в 2,00 м. Також позначку в рівно два метри перестрибнула австралійка Нікола Макдермотт, що стала в підсумку третьою. Інші легкоатлетки і близько не підійшли до цієї висоті. Таким чином, перше місце в Брюсселі дісталося юній українці, яка вперше після Олімпійських ігор здобула перемогу в дуелі з досвідченою росіянкою.

Ще дві українки Ірина Геращенко (1,92 м) і Юлія Левченко (1,88 м) зайняли четверте і восьме місця відповідно.

"Телеграф" нагадує, що Ярослава Магучіх потрапила у великий скандал на Олімпіаді-2020 після спільної фотосесії з росіянкою Ласіцкене, яка виграла "золото" в Токіо. На українку вилилося багато критики в мережі, а завершилася ця історія тим, що з Ярославою, яка є молодшим сержантом ВСУ, поспілкувалися в Міноборони.