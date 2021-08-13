В Минобороны нашли ответственного за фото Магучих с россиянкой

Украинская бронзовая призерка Олимпиады Ярослава Магучих жалеет об использовании в пропаганде РФ фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, но Минобороны не будет применять к ней дисциплинарные меры.

Об этом сегодня написала замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

С Магучих замминистра, как и обещала ранее, провела беседу и уверила, что спортсменка "считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине".

По словам Маляр за организацией и контролем публичного общения военнослужащих должны следить их непосредственные руководители. Поэтому, согласно букве закона, проводится работа с руководителем Магучих в Вооруженных силах Украины. В дальнейшем Минобороны ознакомит спортсменов-военнослужащих с правилами публичного поведения.

Напомним, скандал разыгрался из-за фото спортсменок на Олимпиаде в Токио. Выяснилось, что Ярослава Магучих не только олимпийская призерка, но и младший сержант ВСУ. В ведомстве призвали не травить девушку и пообещали разобраться.

По возвращению Магучих отметила, что в ее действиях не было политического подтекста, а только следование олимпийским традициям.

Ранее "Телеграф" писал, что за Магучих вступился другой олимпийский призер, но и на него обрушился шквал критики.