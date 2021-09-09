Укр

Казах, оформивший дубль в ворота Украины, попался на допинге: появилась реакция Петракова

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Руслан Валиуллин в матче с Украиной Новость обновлена 09 сентября 2021, 12:17
Руслан Валиуллин в матче с Украиной

Руслан Валиуллин сдал положительный тест на допинг.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на информацию, что игрок сборной Казахстана и "Тобола" Руслан Валиуллин, который забил два гола в ворота нашей команды в отборе на ЧМ-2022, сдал положительный тест на допинг.

Комментарий Петракова приводит официальный сайт УАФ, а информация о проваленном допинг-тесте Валиуллина была подтверждена официальным сайтом ФК "Тобол".

По словам Петракова, он относится к ситуации с Валиуллиным отрицательно, однако он "не собирается строить на чужом горе свое счастье", несмотря на то, что именно Руслан отобрал у его команды два очка в Казахстане.

"Я не привык на чужом горе строить свое счастье", — коротко прокомментировал ситуацию Петраков.

"Телеграф" напоминает, что после ничьей с Казахстаном (2:2) сборная Украины подверглась критике. Особенно досталось защитнику Александру Караваеву, из под которого Валиуллин забил два гола. К слову, украинцы в своем последнем матче вновь сыграли вничью, упустив победу над Чехией на последней секунде игры.

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