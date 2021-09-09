Казах, який оформив дубль у ворота України, попався на допінгу: з’явилася реакція Петракова

Руслан Валіуллін здав позитивний тест на допінг.

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков відреагував на інформацію, що гравець збірної Казахстану і "Тоболу" Руслан Валіуллін, який забив два голи в ворота нашої команди у відборі на ЧС-2022, здав позитивний тест на допінг.

Коментар Петракова наводить офіційний сайт УАФ, а інформація щодо проваленого допінг-тесту Валіулліним була підтверджена офіційним сайтом ФК "Тобол".

За словами Петракова, він відноситься до ситуації з Валіулліним негативно, однак він "не збирається будувати на чужому горі свого щастя", незважаючи на те, що саме Руслан відібрав у його команди два очки в Казахстані.

"Я не звик на чужому горі будувати своє щастя", — коротко прокоментував ситуацію Петраков.

"Телеграф" нагадує, що після нічиєї з Казахстаном (2:2) збірна України зазнала критики. Особливо дісталося захисникові Олександру Караваєву, з під якого Валіуллін забив два голи. До слова, українці в своєму останньому матчі знову зіграли внічию, упустивши перемогу над Чехією на останній секунді гри.