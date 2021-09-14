"Буде-Глимт" - "Заря": прямая трансляция матча Лиги конференций

"Буде-Глимт" примет "Зарю" в Лиге конференций.

В четверг, 16 сентября, норвежский "Буде-Глимт" в рамках матча 1-го тура Лиги конференций сезона 2021/22 примет луганскую "Зарю". "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, которая пройдет в городе Буде на стадионе "Аспмюра". В этой статье также оперативно будут доступны видео голов.

"Буде-Глимт" -:- "Заря"

(начало — в 22:00)

Норвежский клуб подходит к игре в качестве явного фаворита, по крайней мере так считают букмекеры. А вот луганчанам необходимо реабилитироваться перед болельщиками за последние неудачи, в частности, за вылет команды из Лиги Европы. Добавим, что в группе украинцев и норвежцев в Лиге конференций также выступают римская Рома и ЦСКА (София).

Напомним, в 1/8 Лиги конференций выйдет победитель группы, а команда, занявшая 2-е место, сыграет в раунде плей-офф с клубом, который займет третью позицию в на групповой стадии Лиги Европы. Победитель раунда плей-офф также окажется в 1/8 финала ЛК. Во втором туре групповой стадии Лиги конференций "Зарю" ожидает домашняя игра с "Ромой" (30 сентября).

Отметим, накануне игры обе команды сыграли вничью на внутренней арене. Подопечные Виктора Скрипника сенсационно не сумели обыграть львовский "Рух", а чемпионы прошлого сезона норвежского первенства сыграли вничью с ФК "Одд" (1:1).

Игру "Буде-Глимт" — "Заря" можно посмотреть в прямом эфире в Украине.