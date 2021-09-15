"Шериф" открыл счет в матче Лиги чемпионов с "Шахтером" (видео)

Адама Траоре открыл счет в игре "Шериф" — "Шахтер".

Донецкий "Шахтер", который базируется в Тирасполе в отеле "Россия", пропустил первым в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 с "Шерифом".

В дебюте встречи "Горняки" не удержали малийца Траоре. На 16-й минуте поединка контратака хозяев завершилась навесом с левого фланга в исполнении Кристиано и последующим ударом с лету от форварда. К слову, малийца не удержал Исмаили, который лишь наблюдал за полетом мяча после выстрела форварда "Шерифа". Андрей Пятов был близок, чтобы спасти свои ворота, но удар Траоре оказался довольно мощным.

Видео гола Траоре в матче "Шериф" — "Шахтер":

Отметим, накануне матча команда "Шахтера" U-19 уничтожила "Шериф" со счетом 0:5. В этой встрече гол-красавец забил Даниил Гончарук, который завершил свой сольный проход хлестким ударом в дальний угол.

В чемпионате Украины у "Шахтера" пока все неплохо. В своем последнем матче УПЛ "Горняки" без проблем переиграли "Днепр-1", а фантастический гол в этой игре записал на свой счет Фернандо.