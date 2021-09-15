"Шериф" відкрив рахунок в матчі Ліги чемпіонів з "Шахтарем" (відео)

Адама Траоре відкрив рахунок в грі "Шериф" — "Шахтар".

Донецький "Шахтар", який базується в Тирасполі в готелі "Росія", пропустив першим в матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з "Шерифом".

У дебюті зустрічі "Гірники" не втримали малійцями Траоре. На 16-й хвилині поєдинку контратака господарів завершилася навісом з лівого флангу у виконанні Крістіано і подальшим ударом з льоту від нападника. До слова, малійця не втримав Ісмаїлі, який лише спостерігав за польотом м’яча після пострілу форварда "Шерифа". Андрій Пятов був близький, щоб врятувати свої ворота, але удар Траоре виявився досить потужним.

Відео голу Траоре в матчі "Шериф" — "Шахтар":

Відзначимо, напередодні матчу команда "Шахтаря" U-19 знищила "Шериф" з рахунком 0:5. У цій зустрічі гол-красень забив Данило Гончарук, який завершив свій сольний прохід красивим ударом в дальній кут.

У чемпіонаті України у "Шахтаря" поки все непогано. У своєму останньому матчі УПЛ "Гірники" без проблем переграли "Дніпро-1", а фантастичний гол в цій грі записав на свій рахунок Фернандо.