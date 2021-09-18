"Усик тоже может это сделать": Холифилд дал совет Александру на бой с Джошуа

Легенда бокса не стал делать прогноз на бой Усик — Джошуа.

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд, который недавно вернулся в бокс в возрасте 58 лет, поделился ожиданиями от супербоя Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) — Александр Усик (18-0, 13 KO).

Эвандер прокомментировал грядущий бой за пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте в интервью Youtube-каналу Behind The Gloves.

Холифилд, который становился чемпионом мира в тяжелом весе, перейдя туда из крузервейта, считает, что непобедимому украинцу по силам повторить его достижение. Эвандер на стал делать прогноз на бой, однако он верит в Александра. Кроме того, легенда бокса поведал, что главное для успеха — уверенность в своих силах.

"Это будет тяжелый бой для обоих бойцов. Я сумел стать чемпионом в хевивейте, перейдя туда из 1-го тяжелого веса. Усик также может это сделать. Для успеха ему нужно быть уверенным", — рассказал Эвандер.

Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. За неделю до начала шоу букмекеры изменили свой прогноз. Усик — номинальный ауйтсайдер схватки, хотя некоторые топ-боксеры ставят на него.