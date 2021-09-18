"Усик теж може це зробити": Холіфілд дав пораду Олександру на бій з Джошуа

Легенда боксу не став робити прогноз на бій Усик — Джошуа.

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд, який недавно повернувся в бокс у віці 58 років, поділився очікуваннями від супербоя Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) — Олександр Усик (18-0, 13 KO).

Евандер прокоментував майбутній бій за пояса WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейте в інтерв’ю Youtube-каналу Behind The Gloves.

Холіфілд, який ставав чемпіоном світу у важкій вазі, перейшовши туди з крузервейту, вважає, що непереможному українцю під силу повторити його досягнення. Евандер на став робити прогноз на бій, проте він вірить в Олександра. Крім того, легенда боксу розповів, що головне для успіху — впевненість в своїх силах.

"Це буде важкий бій для обох бійців. Я зумів стати чемпіоном в хевівейті, перейшовши туди з 1-ї важкої ваги. Усик також може це зробити. Для успіху йому потрібно бути впевненим", — розповів Евандер.

Бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні. За тиждень до початку шоу букмекери змінили свій прогноз. Усик — номінальний ауйтсайдер сутички, хоча деякі топ-боксери ставлять на нього.