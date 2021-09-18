"Шахтер" - "Динамо": прямая трансляция матча за Суперкубок Украины-2021

Первое украинское "Эль-Класико" пройдет в Киеве.

В ближайшую среду, 22 сентября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" на поле НСК "Олимпийский" разыграют первый трофей в сезоне — Суперкубок Украины. "Телеграф" в этой статье проведет текстовую трансляцию игры, которая будет показана за рубежом по системе PPV, начало встречи — в 21:00 по местному времени. Кроме того, здесь будут доступны видео голов и лучших моментов поединка.

"Шахтер" — "Динамо"

(Начало — в 21:00)

В первом украинском "Эль-Класико" сезона встретятся победитель чемпионата и Кубка Украины прошлого сезона — "Динамо" и серебряный призер УПЛ 2020/21 — "Шахтер". "Динамо" на данный момент лидирует в чемпионате Украины, а в Лиге чемпионов клубы стартовали по-разному. "Бело-синие" провели матч-триллер с "Бенфикой" (0:0), а вот "Горняки" бесславно уступили тираспольскому "Шерифу" на его поле (2:0).

К слову, киевляне выиграли три последних матча за Суперкубок Украины. Всего на счету "Динамо" 9 побед в турнире, а у "Шахтера" — 8. К слову, у главного тренера столичной команды Мирчи Луческу 8 побед в Суперкубке Украины.

Большинство триумфов румынский специалист отпраздновал в стане донецкой команды. Кроме того, именно Мистер был инициатором переноса решающей игры из-за того, что украинские сборники "Динамо" не смогли бы достаточно отдохнуть после Евро-2020. Изначально игра за Суперкубок Украины должна была начинать футбольный сезон в стране и планировалось, что поединок состоится 24 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах в противостоянии "Шахтера" и "Динамо" в Суперкубке Украины.