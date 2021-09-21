Луческу поставил на место ультрас после драки с болельщиками на трибунах (видео)

Мирча Луческу отреагировал на инцидент.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после скандального домашнего матча 8-го тура чемпионата Украины 2021/22 с "Александрией" (1:0) запретил своим игрокам благодарить ультрас за поддержку.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своей передаче на YouTube-канале Football Hub.

После вспышки агрессии ультрас по отношению к болельщикам с детьми Мистер запретил "Бело-синим" подходить к трибунам с фанатами, чтобы поблагодарить тех за поддержку. "Это не болельщики" кричал своим подопечным Луческу и жестом разворачивал своих подопечных от фанатского сектора.

К слову, у ультрас и Луческу отношения не заладились с самого начала. Некоторые фанаты "Динамо" до сих пор не хотят воспринимать тот факт, что бывший одиозный тренер "Шахтера" возглавляет их любимый клуб.

"Телеграф" напоминает, что во время игры возле фанатского сектора "Динамо" вспыхнула массовая драка. Как оказалось, болельщики с детьми сделали замечание ультрас по поводу пиротехники, а агрессивные фаны перепрыгнули забор между секторами и начали толпой избивать родителей. На инцидент отреагировало "Динамо", которое пообещало способствовать расследованию полиции.