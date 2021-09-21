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Луческу поставив на місце ультрас після бійки з уболівальниками на трибунах (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Ультрас "Динамо" і Мірча Луческу Новина оновлена 21 вересня 2021, 12:42
Ультрас "Динамо" і Мірча Луческу

Мірча Луческу відреагував на інцидент.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після скандального домашнього матчу 8-го туру чемпіонату України 2021/22 з "Олександрією" (1:0) заборонив своїм гравцям дякувати ультрас за підтримку.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в своїй передачі на YouTube-каналі Football Hub.

Після спалаху агресії ультрас по відношенню до вболівальників з дітьми Містер заборонив "Біло-синім" підходити до трибун з фанатами, щоб подякувати тим за підтримку. "Це не вболівальники" кричав своїм підопічним Луческу і жестом відганяв своїх підопічних від фанатського сектора.

До слова, у ультрас і Луческу відносини не склалися з самого початку. Деякі фанати "Динамо" до цих пір не хочуть сприймати той факт, що колишній одіозний тренер "Шахтаря" очолює їх улюблений клуб.

"Телеграф" нагадує, що під час гри біля фанатського сектора "Динамо" спалахнула масова бійка. Як виявилося, вболівальники з дітьми зробили зауваження ультрас з приводу піротехніки, а агресивні фани перестрибнули паркан між секторами і почали натовпом бити батьків. На інцидент відреагувало "Динамо", яке пообіцяло сприяти розслідуванню поліції.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Мірча Луческу #ФК Олександрія #УПЛ #Ультрас
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