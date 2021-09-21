Укр

Уайт не дает шансов Усику в бою с Джошуа

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Диллиан Уайт Новость обновлена 21 сентября 2021, 20:21
Диллиан Уайт

Диллиан Уайт не верит в Александра Усика.

Известный британский боксер Диллиан Уайт дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Александр Усик.

Своим прогнозом временный чемпион WBC в хевивейте поделился в интервью boxingnews24.

По словам Уайта, он считает Усика превосходным боксером, но победить огромного Джошуа Александру не по силам.

"Усик странный парень. Он пытается быть немного эксцентричным, причудливым и тому подобное. Многих это пугает. Джошуа остановит его в первых пяти, шести или семи раундах. Усик начнет быстро, а Джошуа будет немного опасаться, ведь будет драться с левшой, который еще и быстрее. Энтони также иногда не хватает уверенности в боях, где его могут поймать. Я думаю, что AJ сможет закончить поединок досрочно. Усик — хороший левша, но он также и агрессивный боец. Он любит давить, но у Джошуа есть габариты, размах рук и мощь. Энтони мог бы легко выиграть, если бы рассматривал вариант только с нокаутом, однако после осечки с Руисом такого Джошуа мы больше не увидим.

"Телеграф" напоминает, что бой Усик — Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе ФК "Тоттенхэм". Посмотреть поединок можно будет в Украине в прямом эфире, а букмекеры считают, что украинец проиграет.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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