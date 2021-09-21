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Уайт не дає шансів Усику в бою з Джошуа

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ділліан Уайт Новина оновлена 21 вересня 2021, 20:21
Ділліан Уайт

Ділліан Уайт не вірить в Олександра Усика.

Відомий британський боксер Ділліан Уайт дав прогноз на бій Ентоні Джошуа — Олександр Усик.

Своїм прогнозом тимчасовий чемпіон WBC в хевівейті поділився в інтерв’ю boxingnews24.

За словами Уайта, він вважає Усика чудовим боксером, але перемогти величезного Джошуа Олександру не по силам.

"Усик дивний хлопець. Він намагається бути трохи ексцентричним, химерним тощо. Багатьох це лякає. Джошуа зупинить його в перших п’яти, шести або семи раундах. Усик почне швидко, а Джошуа буде трохи побоюватися, адже буде битися з лівшею, який ще і швидше. Ентоні також іноді не вистачає впевненості в боях, де його можуть піймати. Я думаю, що AJ зможе закінчити поєдинок достроково. Усик — хороший лівша, але він також і агресивний боєць. Він любить тиснути, але у Джошуа є габарити, розмах рук і міць. Ентоні міг би легко виграти, якби розглядав варіант тільки з нокаутом, однак після осічки з Руїсом такого Джошуа ми більше не побачимо.

"Телеграф" нагадує, що бій Усик — Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні ФК "Тоттенгем". Подивитися поєдинок можна буде в Україні в прямому ефірі, а букмекери вважають, що українець програє.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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