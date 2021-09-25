Усик - Джошуа: время начала боя, как посмотреть в Украине
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Бой Усик — Джошуа не покажут по украинскому ТВ.
В субботу, 25 сентября, украинский боксер-супертяж Александр Усик сразится за четыре чемпионских пояса WBA, WBO, IBF и IBO против британца Энтони Джошуа. В Украине вечер бокса с участием двух олимпийских чемпионов Лондона будет показан на сервисе megogo.
Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Вечер бокса на megogo начнется в 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что главное событие шоу начнется в 23:55. Для просмотра поединка на megogo нужно пройти регистрацию, а также купить просмотр боя. Цена будет отличаться в зависимости от наличия подписки на сервис у пользователя:
- 29 грн при наличии подписки "Максимальная" или "Спорт";
- 49 грн для остальных подписчиков;
- 99 грн (89 грн со скидкой для новичка) при покупке в день боя.
Отметим, поединок в Украине также будет доступен на сервисе DAZN, стоимость месячной подписки — 55 грн.
"Телеграф" проведет текстовый онлайн шоу Усик — Джошуа.
Накануне поединка супертяжей Василий Ломаченко сделал свой прогноз. Loma не стал выделять фаворита боя, назвав сильные стороны обоих боксеров.
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