Укр

Усик - Джошуа: время начала боя, как посмотреть в Украине

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
55
Джошуа - Усик Новость обновлена 25 сентября 2021, 11:48
Джошуа - Усик

Бой Усик — Джошуа не покажут по украинскому ТВ.

В субботу, 25 сентября, украинский боксер-супертяж Александр Усик сразится за четыре чемпионских пояса WBA, WBO, IBF и IBO против британца Энтони Джошуа. В Украине вечер бокса с участием двух олимпийских чемпионов Лондона будет показан на сервисе megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Вечер бокса на megogo начнется в 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что главное событие шоу начнется в 23:55. Для просмотра поединка на megogo нужно пройти регистрацию, а также купить просмотр боя. Цена будет отличаться в зависимости от наличия подписки на сервис у пользователя:

  • 29 грн при наличии подписки "Максимальная" или "Спорт";
  • 49 грн для остальных подписчиков;
  • 99 грн (89 грн со скидкой для новичка) при покупке в день боя.

Отметим, поединок в Украине также будет доступен на сервисе DAZN, стоимость месячной подписки — 55 грн.

"Телеграф" проведет текстовый онлайн шоу Усик — Джошуа.

Накануне поединка супертяжей Василий Ломаченко сделал свой прогноз. Loma не стал выделять фаворита боя, назвав сильные стороны обоих боксеров.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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