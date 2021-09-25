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Усик — Джошуа: час початку бою, як подивитися в Україні

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
45
Джошуа — Усик Новина оновлена 25 вересня 2021, 11:48
Джошуа — Усик

Бій Усик — Джошуа не покажуть по українському ТБ.

У суботу, 25 вересня, український боксер-суперваговик Олександр Усик битиметься за чотири чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO проти британця Ентоні Джошуа. В Україні вечір боксу за участю двох олімпійських чемпіонів Лондона буде показаний на сервісі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Вечір боксу на megogo почнеться о 22:00 за київським часом. Очікується, що головна подія шоу почнеться о 23:55. Для перегляду поєдинку на megogo потрібно пройти реєстрацію, а також купити перегляд бою. Ціна буде відрізнятися в залежності від наявності підписки на сервіс у користувача:

  • 29 грн при наявності передплати "Максимальна" або "Спорт";
  • 49 грн для інших передплатників;
  • 99 грн (89 грн зі знижкою для новачка) при покупці в день бою.

Відзначимо, поєдинок в Україні також буде доступний на сервісі DAZN, вартість місячної підписки — 55 грн.

"Телеграф" проведе текстовий онлайн шоу Усик — Джошуа.

Напередодні поєдинку суперваговиків Василь Ломаченко зробив свій прогноз. Loma не став виділяти фаворита бою, назвавши сильні сторони обох боксерів.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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