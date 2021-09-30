Укр

Вратарь "Динамо" допустил дикий ляп в игре с "Баварией" (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Лерой Сане забивает голу Георгию Бущану Новость обновлена 30 сентября 2021, 00:20
Лерой Сане забивает голу Георгию Бущану

Георгий Бущан — один из виновников разгрома.

Вратарь "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан провел не лучший матч против "Баварии" в рамках гостевого поединка Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

На 74-й минуте встречи при счете 3:0 в пользу хозяев атакующий хавбек "Баварии" Лерой Сане, находясь на левом фланге атаки, исполнил навес-удар. Бущан ожидал подачи в штрафную от игрока сборной Германии, но Сане переправил "снаряд" прямо в ближний угол, обхитрив вратаря "Бело-синих". Георгий попытался сделать сейв, но удар Сане был безупречен.

Видео конфуза Бущана:

Отметим, встреча, которая проходила в Мюнхене на одноименной арене, завершилась со счетом 5:0. Таким образом, немецкий коллектив продолжает возглавлять группу Е, где также выступают "Бенфика" и "Барселона". К слову, португальцы во втором туре ЛЧ уничтожили каталонцев со счетом 3:0. В третьем туре киевлян ожидает дуэль с "Барселоной", которой нужна только победа.

"Телеграф" напоминает, что перед игрой с "Баварией" "динамовцы" без проблем переиграли львовский Рух со счетом 0:2.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Бавария #Лига Чемпионов #Георгий Бущан
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