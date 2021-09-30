Воротар "Динамо" допустив дикий ляп у грі з "Баварією" (відео)

Георгій Бущан — один із винуватців розгрому.

Воротар "Динамо" та збірної України Георгій Бущан провів не найкращий матч проти "Баварії" у рамках гостьового поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

На 74-й хвилині зустрічі при рахунку 3:0 на користь господарів атакуючий хавбек "Баварії" Лерой Сане, перебуваючи на лівому фланзі атаки, виконав навіс-удар. Бущан чекав подачі до штрафного майданчика від гравця збірної Німеччини, але Сане переправив "снаряд" прямо в ближній кут, перехитривши воротаря "Біло-синіх". Георгій спробував зробити сейв, але удар Сане був бездоганний.

Відео конфузу Бущана:

Зазначимо, що зустріч, яка проходила в Мюнхені на однойменній арені, завершилася з рахунком 5:0. Таким чином, німецький колектив продовжує очолювати групу Е, де також виступають "Бенфіка" та "Барселона". До речі, португальці у другому турі ЛЧ знищили каталонців із рахунком 3:0. У третьому турі на киян чекає дуель з "Барселоною", якій потрібна лише перемога.

"Телеграф" нагадує, що перед грою з "Баварією" "динамівці" без проблем переграли львівський рух з рахунком 0:2.