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Воротар "Динамо" допустив дикий ляп у грі з "Баварією" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Лерой Сане забиває голу Георгію Бущану Новина оновлена 30 вересня 2021, 00:20
Лерой Сане забиває голу Георгію Бущану

Георгій Бущан — один із винуватців розгрому.

Воротар "Динамо" та збірної України Георгій Бущан провів не найкращий матч проти "Баварії" у рамках гостьового поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

На 74-й хвилині зустрічі при рахунку 3:0 на користь господарів атакуючий хавбек "Баварії" Лерой Сане, перебуваючи на лівому фланзі атаки, виконав навіс-удар. Бущан чекав подачі до штрафного майданчика від гравця збірної Німеччини, але Сане переправив "снаряд" прямо в ближній кут, перехитривши воротаря "Біло-синіх". Георгій спробував зробити сейв, але удар Сане був бездоганний.

Відео конфузу Бущана:

Зазначимо, що зустріч, яка проходила в Мюнхені на однойменній арені, завершилася з рахунком 5:0. Таким чином, німецький колектив продовжує очолювати групу Е, де також виступають "Бенфіка" та "Барселона". До речі, португальці у другому турі ЛЧ знищили каталонців із рахунком 3:0. У третьому турі на киян чекає дуель з "Барселоною", якій потрібна лише перемога.

"Телеграф" нагадує, що перед грою з "Баварією" "динамівці" без проблем переграли львівський рух з рахунком 0:2.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Баварія #Ліга чемпіонів #Георгій Бущан
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