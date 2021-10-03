Укр

Фьюри объявил охоту за "вором" Усиком (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Джон Фьюри о бое Усик - Джошуа Новость обновлена 03 октября 2021, 17:16
Джон Фьюри о бое Усик - Джошуа

В команде британца недовольны победой Александра Усика.

Джон Фьюри, отец и тренер чемпиона WBC и The Ring в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, назвал украинца Александра Усика, который победил Энтони Джошуа в бою за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте, "вором", лишившим его сына минуты славы.

Об этом Фьюри-старший рассказал в интервью Boxing Social.

Джон считает Усика классным боксером и лучшим "технарем" в дивизионе, однако победа Александра расстроила его сына, ведь "Цыганский король" хотел лично избить AJ в рамках "боя века" в хевивейте. Таким образом, Усик украл у Фьюри-младшего мечту и отобрал минуту славы. Тренер чемпиона WBC потерял веру в то, что Джошуа сможет "вернуться на трон", а потому бой двух британцев маловероятен. А вот с Усиком Тайсон готов сразиться после победы над Уайлдером. Джон заявил, что его сын будет следовать по пятам Александра, чтобы отобрать у него все чемпионские пояса.

"Усик украл место Тайсона, лишив минуты славы. После Уайлдера мы пойдем за поясами, где бы они не были — в Англии, Украине, Германии, любой точке мире. Тайсон будет висеть на хвосте у Усика и мы проведем бой между лучшими", — заявил Джон Фьюри.

"Телеграф" напоминает, что Усика обязали провести реванш с Джошуа, после чего он, возможно, сразится за титул абсолютного чемпиона мира с победителем боя Фьюри — Уайлдер. К слову, этот поединок пройдет в ночь на 10-е октября и не будет показан по ТВ в Украине.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Тайсона Фьюри #Энтони Джошуа
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