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Ф’юрі оголосив полювання за "крадієм" Усиком (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Джон Ф’юрі про бій Усик — Джошуа Новина оновлена 03 жовтня 2021, 17:16
Джон Ф’юрі про бій Усик — Джошуа

У команді британця незадоволені перемогою Олександра Усика.

Джон Ф’юрі, батько і тренер чемпіона WBC і The Ring в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі, назвав українця Олександра Усика, який переміг Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті, "крадієм", який позбавив його сина хвилини слави.

Про це Ф’юрі-старший розповів в інтерв’ю Boxing Social.

Джон вважає Усика класним боксером і кращим "технарем" в дивізіоні, однак перемога Олександра засмутила його сина, адже "Циганський король" хотів особисто побити AJ в рамках "бою століття" в хевівейті. Таким чином, Усик вкрав у Ф’юрі-молодшого мрію і відібрав хвилину слави. Тренер чемпіона WBC втратив віру в те, що Джошуа зможе "повернутися на трон", а тому бій двох британців малоймовірний. А ось з Усиком Тайсон готовий битися після перемоги над Уайлдером. Джон заявив, що його син буде слідувати по п’ятах Олександра, щоб відібрати у нього всі чемпіонські пояси.

"Усик вкрав місце Тайсона, позбавивши хвилини слави. Після Уайлдера ми підемо за поясами, де б вони не були — в Англії, Україні, Німеччині, будь-якій точці світу. Тайсон буде висіти на хвості у Усика і ми проведемо бій між кращими", — заявив Джон Ф’юрі.

"Телеграф" нагадує, що Усика зобов’язали провести реванш з Джошуа, після чого він, можливо, буде битися за титул абсолютного чемпіона світу з переможцем бою Ф’юрі — Уайлдер. До слова, цей поєдинок пройде в ніч на 10-е жовтня і не буде показаний по ТБ в Україні.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Тайсона Ф'юрі #Ентоні Джошуа
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