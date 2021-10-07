Жена Малиновского засветила роскошную фигуру на берегу моря (фото)

Роксана Малиновская любит загорать на пляже.

Роксана Малиновская, супруга полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, которого исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал на решающие матчи отбора на ЧМ-2022, опубликовала горячее фото в соцсетях.

Малиновская похвасталась фигурой на своей страничке в Instagram.

Роксана восхитила подписчиков, которые засыпали красотку комплиментами: "Очень красивая", "Как всегда прекрасна".

Роксана частенько радует фанатов горячими снимками:

Добавим, что пара воспитывает дочь Оливию, которая родилась в ноябре 2019 года.

"Телеграф" напоминает, что Руслан Малиновский не сошелся характерами с Александром Петраковым. Футболист решил не принимать участие в товарищеской игре с "Чехией" (1:1) и покинул расположение сборной Украины ради подготовки к клубным матчам в составе "Аталанты". Наставник "Желто-синих" посчитал такое поведение игрока неподобающим и не вызвал Руслана на решающие матчи квалификации на чемпионат мира, при этом Петраков отрицает любой конфликт с полузащитником, заявляя, что тот не подходит под его игровую схему. А вот Малиновский продолжает блестяще выступать в Италии.